Самарская компания выплатит рабочему миллион рублей за производственную травму

В Самаре суд обязал компанию, сотрудник которой получил тяжкий вред здоровью на рабочем месте, выплатить ему компенсацию. Об этом сообщает Gosrf.ru.

По информации издания, сотрудник компании «Автоволгастрой» в сентябре 2023 года во время исполнения должностных обязанностей получил серьезные травмы — вред, причиненный его здоровью, оценили как тяжкий. Расследование, которое началось после произошедшего, показало, что причиной стала неисправность технологического процесса.

Также после случившегося на предприятии провели проверку соблюдения трудовых норм и правил промышленной безопасности. Выяснилось, что в компании есть нарушения.

Суд, состоявшийся в Самарском городском суде, обязал компанию выплатить пострадавшему рабочему компенсацию. Ее размер составил миллион рублей.

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