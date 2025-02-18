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Врачи в Китае обнаружили пять потерянных контактных линз за глазом пациентки

OC: китайские врачи обнаружили в глазу пациентки 5 контактных линз
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Odditycentral.com

Врачи в Китае обнаружили пять потерянных контактных линз за глазом пациентки, пишет Oddity Central.

Пациентка, известная как А., обратилась в клинику для лечения гемифациальной атрофии — состояния, при котором жировая ткань на одной стороне лица атрофируется, что приводит к асимметрии. Врачи планировали провести аутологичную жировую пластику, чтобы восстановить объем в области левого глаза, который стал слегка впалым.

Однако во время процедуры хирурги обнаружили неожиданную находку: за глазным яблоком пациентки находились пять контактных линз. Как выяснилось, пациентка носила линзы в течение нескольких лет и за последние месяцы заметила, что несколько из них пропали. Она предположила, что линзы просто выпали, но не подозревала, что они остались в глазу. Гемифациальная атрофия создала достаточно пространства, чтобы линзы могли «исчезнуть» без заметных симптомов. По словам врачей, это первый подтвержденный случай, когда несколько контактных линз были обнаружены внутри конъюнктивы.

«К счастью, у пациентки не возникло осложнений, таких как повреждение роговицы или инфекция, но если бы линзы оставались там дольше, риски могли бы значительно возрасти», — отметили специалисты.

Ранее в Канаде создали «лечебные» контактные линзы.

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