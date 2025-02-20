Названы самые неудачные подарки мужчинам на 23 февраля

Мужчинам на 23 февраля не стоит дарить нижнее белье, носки и пену для бритья, потому что такие товары не воспринимаются ими как что-то ценное. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

По ее словам, их они могут купить в любой момент.

«Однако если это традиция или согласованная заранее договоренность, либо не просто белье, а известных дорогих брендов, то тогда это может быть презентом», — отметила Свежакова.

В целом она рекомендует выбрать подарок, который будет связан с хобби мужчины. Например, аксессуары для рыбалки, набор инструментов, конструктор, компьютерную или ретроигру. Если есть возможность, эксперт советует подарить поездку в дом отдыха. Кроме того, отличным вариантом может стать билет на концерт.

Центр цифровой экспертизы Роскачества до этого составил подборку гаджетов и аксессуаров, которые подойдут в качестве подарков на День защитника Отечества. Среди предложенных решений значатся умные шахматы, которые называют идеальным подарком для любителей интеллектуальных игр. Такие шахматы предлагают возможность играть с ИИ или другими игроками онлайн через специальное приложение, а некоторые модели имеют обучающие программы и подсказки.

Ранее сообщалось, что в России устроят марафон фильмов о войне и защитниках Родины.