Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы самые неудачные подарки мужчинам на 23 февраля

Специалист Свежакова: нижнее белье не стоит дарить мужчинам на 23 февраля
close
Shutterstock/ju_see

Мужчинам на 23 февраля не стоит дарить нижнее белье, носки и пену для бритья, потому что такие товары не воспринимаются ими как что-то ценное. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

По ее словам, их они могут купить в любой момент.

«Однако если это традиция или согласованная заранее договоренность, либо не просто белье, а известных дорогих брендов, то тогда это может быть презентом», — отметила Свежакова.

В целом она рекомендует выбрать подарок, который будет связан с хобби мужчины. Например, аксессуары для рыбалки, набор инструментов, конструктор, компьютерную или ретроигру. Если есть возможность, эксперт советует подарить поездку в дом отдыха. Кроме того, отличным вариантом может стать билет на концерт.

Центр цифровой экспертизы Роскачества до этого составил подборку гаджетов и аксессуаров, которые подойдут в качестве подарков на День защитника Отечества. Среди предложенных решений значатся умные шахматы, которые называют идеальным подарком для любителей интеллектуальных игр. Такие шахматы предлагают возможность играть с ИИ или другими игроками онлайн через специальное приложение, а некоторые модели имеют обучающие программы и подсказки.

Ранее сообщалось, что в России устроят марафон фильмов о войне и защитниках Родины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами