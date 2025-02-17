Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Гусеве мать и дочь хотели заработать на криптовалюте и лишились 3 млн рублей

В Калининградской области мать и дочь отдали мошенникам 3 млн рублей
close
Depositphotos

Семья из Калининградской области поверила в быстрый заработок на криптовалюте, оформила несколько кредитов и продала машину. Об этом сообщает областное управление МВД.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 21-летняя студентка из Гусева. Девушка рассказала, что она оставила на сайте объявлений информацию о поиске работы, после чего с ней связались неизвестные и предложили быстрый заработок на криптовалюте. Прибыль от операций она должна была якобы получать на свой криптокошелек. От вырученной суммы девушке нужно было платить работодателям 20%, так как они ее обучают и курируют все сделки.

Студентка оформила несколько кредитов и перевела деньги на указанный аферистами счет. Спустя некоторое время она решила вывести деньги, но ей потребовалось доверенное лицо. Потерпевшая попросила помощи у своей матери, женщина также оформила несколько займов, продала автомобиль и украшения в надежде вывести якобы заработанные деньги. Когда сумма вложений превысила три миллиона рублей, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее россиянин набрал кредитов на 1,5 млн рублей, чтобы отдать все деньги мошенникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами