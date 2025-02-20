Сестры Толмачевы назвали себя патриотами России

Российские певицы, победительницы «Детского Евровидения-2006», сестры Мария и Анастасия Толмачевы стали гостями премьерного выпуска проекта журналиста Соряна (Сурена Каграманова) «Сорян, поехали».

Сестры Толмачева в рамках интервью рассказали, почему они не афишируют свое отношение к СВО.

«Я патриот своей страны, люблю её и горжусь ей. Мы поддерживаем и наших ребят, участников спецоперации разными способами. Мы не проходим мимо беды и не относимся равнодушно к этому», — рассказала Анастасия Толмачева.

Также они рассказали, что после обстрелов в Курсе певец Филипп Киркоров помог им.

«Он очень многое для нас сделал. Простой пример его человечности: когда произошла вся эта история в Курске, когда люди начали бежать. Первый, кто нам позвонил, это был Филипп. Он нас поддержал, вывез нас в Подмосковье, всю нашу семью», — рассказали сестры Толмачевы.

По мнению сестер, те артисты, которые уехали из России, предали свою страну.

Также в интервью сестры рассказали о «Евровидении-2014», своем отношении к победе Кончиты Вурст и открытии творческой мастерской в Курске.