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В Австралии застрелят 90 косаток, выбросившихся на берег

Власти Австралии застрелят 90 косаток, выбросившихся на берег
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AAP/Supplied by Department of Natural Resources and Environment Tasmania/Reuters

Группа из 157 малых косаток выбросилась на отмель около реки Артур на северо-западе острова Тасмания, 90 выживших особей местные власти решили застрелить. Об этом пишет Telegraph.

Специалисты пытались снять косаток с мели, однако те снова возвращались к пляжу. Специальную технику доставить к пляжу, находящемуся в 300 км от города, не представляется возможным.

«Чем дольше эти животные остаются на свободе, тем дольше они страдают. Все альтернативные варианты оказались безуспешными, эвтаназия всегда остается крайней мерой», — пояснили эксперты.

О том, что косатки выбросиились на берег, стало известно 19 февраля. Предположительно, млекопитающих выбросило течением от устья реки Артур на западном побережье Тасмании (науке неизвестно, почему морские млекопитающие выбрасываются на берег — прим. ред.). Всего на берегу оказались около 150 особей, выжили из них 90. Последний раз похожий случай в регионе произошел порядка 50 лет назад.

Ранее двое россиян на яхте спасли нерпу от косаток.

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