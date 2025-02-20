Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двое москвичей переправляли наркотики из столицы в Калмыкию в банках из-под тушенки

В Элисте задержали москвичей, переправлявших наркотики в банках из-под тушенки
close
МВД России

В Элисте сотрудники УМВД России по республике Калмыкия, регионального подразделения по контролю за оборотом наркотиков и бойцами ОМОН «Ойрат» Росгвардии задержали 31-летнего и 34-летнего жителей Москвы, которые занимались распространением в республиканской столице запрещенных веществ. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии следствия, мужчины работали на теневые интернет-магазины. Один из них занимался упаковкой и правкой свертков с наркотиками из Москвы в регион, другой работал закладчиком. Злоумышленников задержали после того, как они разложили партию из 30 свертков по тайникам в Элисте.

Для перевозки веществ преступники упаковывали их в консервные банки, маскируя под свиную тушенку.

«Оперативники выехали в служебную командировку в столицу, где в ходе обыска по месту проживания одного из задержанных нашли партию «синтетики», электронные весы, изоленту, упаковочный материал, а также машинку для закатки жестяных банок и тару с этикетками тушеной свинины», — говорится в сообщении издания.

В отношении москвичей возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» УК РФ. Оба фигуранта заключены под стражу.

Ранее в Подмосковье осудили троих иностранцев, у которых нашли сотни килограммов наркотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами