Двое москвичей переправляли наркотики из столицы в Калмыкию в банках из-под тушенки

В Элисте сотрудники УМВД России по республике Калмыкия, регионального подразделения по контролю за оборотом наркотиков и бойцами ОМОН «Ойрат» Росгвардии задержали 31-летнего и 34-летнего жителей Москвы, которые занимались распространением в республиканской столице запрещенных веществ. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии следствия, мужчины работали на теневые интернет-магазины. Один из них занимался упаковкой и правкой свертков с наркотиками из Москвы в регион, другой работал закладчиком. Злоумышленников задержали после того, как они разложили партию из 30 свертков по тайникам в Элисте.

Для перевозки веществ преступники упаковывали их в консервные банки, маскируя под свиную тушенку.

«Оперативники выехали в служебную командировку в столицу, где в ходе обыска по месту проживания одного из задержанных нашли партию «синтетики», электронные весы, изоленту, упаковочный материал, а также машинку для закатки жестяных банок и тару с этикетками тушеной свинины», — говорится в сообщении издания.

В отношении москвичей возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» УК РФ. Оба фигуранта заключены под стражу.

Ранее в Подмосковье осудили троих иностранцев, у которых нашли сотни килограммов наркотиков.