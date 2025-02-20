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Кража смартфонов у спящего пассажира московского метро попала на видео

Приезжий обокрал пассажира московского метро и попал на видео

В московском метро приезжий из другого региона воспользовался тем, что пассажир заснул во время поездки, и обокрал его. Инцидент попал на видео. Кадры с камеры в вагоне опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

На них молодой мужчина, заметив, что пассажир напротив него крепко спит, подходит к нему, обыскивает карманы и забирает дорогостоящие гаджеты.

Инцидент произошел в поезде, который следовал по Калужско-Рижской линии. Потерпевший написал в полицию заявление о пропаже двух смартфонов стоимостью более 100 тысяч рублей. Оперативники уголовного розыска на Московском метрополитене установили личность злоумышленника и задержали его на станции метро «Красносельская». Нарушитель признался, что продал украденные девайсы в тот же день случайному прохожему, согласившемуся на сделку.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее в переходе московского метро мужчина жестоко избил пассажира и ограбил его.

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