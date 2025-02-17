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В московском метро мужчина напал на пассажира, избил и ограбил его

В московском метро мужчина жестоко избил пассажира и ограбил его

В московском метро мужчина напал на прохожего и жестоко избил его, а затем украл его вещи. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью в подуличном переходе на станции метро «Китай-город» и попал на камеру наблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник нападает на прохожего: он валит его на каменное покрытие всем телом, затем избивает его ногами и руками. Удары приходятся в голову и живот. После этого агрессор удаляется, а затем возвращается, наносит лежачему еще несколько ударов, забирает его рюкзак и скрывается с места преступления.

Подозреваемого в нападении задержали: им оказался 28-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ. В ближайшее время ведомство рассмотрит вопрос о заключении фигуранта под стражу.

Потерпевшего доставили в одну из столичных больниц. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее в московском метро пассажир напал на 15-летнего подростка.

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