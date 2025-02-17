В Ижевске пенсионерка подожгла отдел полиции, чтобы проверить бдительность сотрудников

В Ижевске задержали пенсионерку, которая устроила пожар в отделе полиции, пожилая женщина действовала по указанию мошенников. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Мошенники в течение полугода общались с 64-летней пенсионеркой. Они убеждали женщину в том, что ее накопления находятся в опасности. Когда потерпевшая перевела аферистам 400 тысяч рублей, с ней связались «сотрудники контрразведки», которые стали готовить пенсионерку к «специальному заданию» — она должна была проверить скорость реакции сотрудников МВД на ЧП.

«Спецоперацию» пожилая женщина провела 14 февраля. Она пришла в отдел полиции, бросила банку с бензином и подожгла горючую жидкость. Никто не пострадал, возгорание оперативно потушили.

До этого сообщалось, что в Туле пенсионерка поверила мошенникам и устроила фейерверк в отделении банка. Пенсионерку задержали. По её словам, к такому поступку ее подтолкнули мошенники. Ранее аферисты выманили у женщины более 1,5 миллиона рублей. Позже они связались с пострадавшей под видом полицейских и предложили поучаствовать в спецоперации по задержанию сотрудников банка, якобы из-за которых пенсионерка потеряла деньги.

Ранее пожилая петербурженка подожгла машину у военкомата и получила срок 10 лет.