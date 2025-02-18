Россияне начали экономить на похоронах

«Ъ»: россияне стали чаще выбирать кремацию, чтобы сэкономить на похоронах

В России по итогам прошлого года снизились темпы роста рынка похоронных услуг. Этому поспособствовало то, что жители страны стали чаще выбирать кремацию вместо захоронения в могилу, что обходится дешевле. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным Росстата, объем рынка похоронных услуг увеличился по сравнению с 2023-м на 7,7% и составил 108,3 млрд руб., однако до этого он рос более активно. Так в 2022 году речь шла об увеличении на 10,6%, а в следующем году — на 11,5%.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев РФ Владимир Родькин отметил, что на фоне роста смертности россияне стали больше экономить на похоронной продукции и услугах.

«В октябре—декабре 2024 года средняя стоимость услуг по организации похорон в России выросла на 9,7% год к году, до 27,7 тыс. руб.», — подсчитал оператор фискальных данных «Такском».

Президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев добавил, что 60-70% сейчас предпочитают кремацию.

В мае 2023 года вдова Пьера Нарцисса рассказала, что за гроб для исполнителя семья отдала 580 тыс. руб., но родственникам сделали скидку.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, зачем россияне имитируют собственные похороны.