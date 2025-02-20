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Троих столичных полицейских обвинили в вымогательстве 3 млн рублей у задержанного

В Москве полицейские требовали 3 млн рублей у задержанного за сбыт наркотиков
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Global Look Press

В Москве трое полицейских требовали 3 млн рублей у подозреваемого в сбыте наркотиков, пишет mk.ru.

В вымогательстве заподозрили инспектора 5-го спецбатальона ГИБДД Москвы, а также двух сотрудников отделения по борьбе с незаконным оборотом синтетических наркотиков УВД по Восточному административному округу. Как сообщается, в мае прошлого года они убедили москвича, который был задержан за сбыт наркотических средств, что при обыске найдут у него новую крупную партию, а за непроведение следственных мероприятий выставили цену — 3 млн рублей.

Мужчина, столкнувшись с шантажом со стороны правоохранителей, обратился в ФСБ. Оказалось, что сотрудники полиции входили в банду вымогателей, на днях их задержали и отправили под арест. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов, а их руководители понесут дисциплинарную ответственность.

Ранее в Татарстане полицейского поймали на торговле наркотиками.

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