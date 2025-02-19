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В России устроят марафон фильмов о войне и защитниках Родины

Телеканал «Патриот» проведет 23 февраля марафон фильмов о защитниках Родины
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РИА «Новости»

Телеканал «Патриот» проведет 23 февраля марафон фильмов о войне и защитниках Родины в честь Дня защитника Отечества. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Марафон начнется в 02:55 с показа киноэпопеи Юрия Озерова о Великой Отечественной войне «Освобождение». Далее в программе, с 10:20, покажут знаменитый сериал Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», в котором разведчику Максиму Максимовичу Исаеву — штандартенфюреру СС Штирлицу — предстоит сорвать сепаратные переговоры Германии с США и Великобританией.

В 20:50 марафон продолжит дилогия об учениях советских десантников «В зоне особого внимания», а в 22:25 покажут фильм «Ответный ход». Фильм «Одиночное плавание», в котором морским пехотинцам необходимо будет предотвратить организованную ЦРУ провокацию, зрители увидят в 23:45.

Сразу после, в 01:15, начнется фильм «Случай в квадрате 36-80», где советским военным предстоит не допустить глобальную катастрофу в разгар холодной войны. В 02:25 телеканал покажет фильм «В последнюю очередь», в котором герой Великой Отечественной войны, вернувшись с фронта, будет противостоять банде. И завершит марафон в 03:50 картина о подвиге разведчиков «Звезда».

Ранее сообщалось, что смех и слезы, добро и зло станут темой «Архстояния Детского» в 2025 году.

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