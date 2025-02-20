Читинец выдавал иностранцам данные военнослужащих и получил срок 18 лет

В Чите мужчина получил срок 18 лет за госизмену

Суд вынес приговор жителю Читы, которого обвиняли в государственной измене. Об этом сообщает ChitaMedia со ссылкой на управление ФСБ по Забайкалью.

Мужчина занимался противоправной деятельностью в октябре 2022 года, но суд вынес решение только сейчас. По версии следствия, россиянин был администратором группы в мессенджере, которую контролировали службы безопасности Украины.

В своих публикациях фигурант распространял антироссийскую пропаганду. Помимо этого, он собирал данные российских военнослужащих и их родственников, информацию он передавал другим странам.

«Его задержали при попытке выезда за границу для обращения за политическим убежищем в посольство США», — сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к 18 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Помимо этого, в течение двух лет он не сможет заниматься администрированием пабликов в интернете. Приговор в законную силу еще не вступил.

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