Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Читинец выдавал иностранцам данные военнослужащих и получил срок 18 лет

В Чите мужчина получил срок 18 лет за госизмену
close
Shutterstock

Суд вынес приговор жителю Читы, которого обвиняли в государственной измене. Об этом сообщает ChitaMedia со ссылкой на управление ФСБ по Забайкалью.

Мужчина занимался противоправной деятельностью в октябре 2022 года, но суд вынес решение только сейчас. По версии следствия, россиянин был администратором группы в мессенджере, которую контролировали службы безопасности Украины.

В своих публикациях фигурант распространял антироссийскую пропаганду. Помимо этого, он собирал данные российских военнослужащих и их родственников, информацию он передавал другим странам.

«Его задержали при попытке выезда за границу для обращения за политическим убежищем в посольство США», — сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к 18 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Помимо этого, в течение двух лет он не сможет заниматься администрированием пабликов в интернете. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее уроженца Украины осудили за подготовку теракта на объекте Минобороны России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами