Полиция Панамы ищет китаянку, сбежавшую во время депортации из США

В Панаме ищут женщину, сбежавшую из отеля для депортированных из США

Полиция Панамы разыскивает китаянку, которая сбежала из отеля в центре Панама-Сити, где ее держали после депортации из США в рамках кампании против иммигрантов. Об этом сообщает The Guardian.

Чжэн Лицзюань была одной из 299 мигрантов — из Китая, Афганистана, Ирана и других стран, с которыми у США нет соглашений об экстрадиции. В результате они были доставлены в наручниках в Панаму. Власти утверждают, что Чжэн помогали местные жители, которые «бродили» возле отеля Decapolis в столице, где содержались депортированные.

Новости о ее побеге появились, когда 170 депортированных мигрантов были доставлены в регион Дарьен, недалеко от границы с Колумбией. Видимо, в этот момент женщину и не досчитались.

Правительство Панамы заявило, что расширит лагерь, который ранее использовался для размещения мигрантов, прибывающих в Панаму после пересечения Дарьенского коридора — опасных джунглей, разделяющих Центральную и Южную Америку.

После своего избрания в июле прошлого года президент Панамы Хосе Рауль Мулино подписал соглашение с США о контроле потока мигрантов через джунгли, установив колючую проволоку, усилив патрулирование границ и депортируя назад в основном граждан Эквадора и Колумбии, которые решаются на опасное для жизни путешествие, чтобы в итоге добраться до США.

Ранее российский турист в одиночку выжил в джунглях Дарьенского пробела между Америками.