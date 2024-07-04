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Власти Панамы перекрыли часть мигрантских троп из Колумбии и установили КПП

Панама перекрыла часть мигрантских троп из Колумбии и установили КПП

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Arnulfo Franco/AP

После того, как новый президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил о намерении прекратить нелегальный переезд людей из Южной Америки через сельву Дарьена, правительство страны закрыло три незаконных пограничных перехода и планирует создать ряд пунктов контроля для идентификации мигрантов. Об этом пишет ТАСС.

В рамках инициативы «Щит» были предприняты действия по борьбе с массовой нелегальной миграцией, столкнувшейся с проблемами в Панаме. Эти меры включают блокировку трех незаконных пограничных точек, которые использовались нелегальными мигрантами вдоль побережья Тихого океана и Карибского моря, а также усиление берегового патрулирования и морских операций по перехвату, как сообщила Национальная пограничная служба Панамы.

1 июля Хосе Рауль Мулино вступил в должность президента Панамы. Он подчеркнул, что его правительство будет бороться с бедностью, а не ограничивать богатство.

Помимо этого, новый глава государства отметил наличие множества экономических проблем в стране и выразил намерение бороться с нелегальной миграцией, особенно контролируя джунгли в Дарьенском пробеле, которые являются ключевым транзитным путем из стран Южной Америки на север.

Программа правительства Мулино направлена на возрождение экономического бума, который страна пережила во время правления экс-президента Рикардо Мартинелли.

Дарьенский пробел — крупный участок неосвоенной территории на границе Центральной и Южной Америки. Занимает часть Панамы (провинция Дарьен) и Колумбии (департамент Чоко). Территория покрыта сельвой и болотами, в которых постройка дорог крайне затруднительна, из-за чего Дарьенский пробел является единственным разрывом Панамериканского шоссе.

Ранее велотурист из России рассказал, почему отправился в джунгли между Колумбией и Панамой.

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