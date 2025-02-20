Власти планируют ограничить самовольную добычу песка и глины

Ъ»: Минприроды хочет ужесточить штрафы за незаконную добычу песка, глины и щебня

Российские власти планируют ужесточить наказания за незаконную добычу песка, щебня, угля, глины, известняка и торфа. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок в КоАП, подготовленный Минприроды.

Поправки вводят в кодекс новую статью 7.3.1 «Самовольная добыча нерудных полезных ископаемых, угля и торфа».

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что такие правонарушения несут «высокую общественную вредность», а действующие меры их предотвращения недостаточны.

Документ предполагает, что штрафы будут исчисляться пропорционально стоимости незаконно добытых ископаемых. Минимальный штраф для физических лиц составит 5 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юридических — 1 млн руб.

Кроме того, предлагается ввести штрафы в двойном размере и уголовную ответственность за повторную незаконную добычу ресурсов с конфискацией средств совершения правонарушения.

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