Тревожность и апатия сопровождают поиск работы у россиян

По данным совместного опроса платформы hh.ru и Скандинавского Центра Здоровья, россияне при поиске работы испытывают повышенную тревожность (28%), апатию (19%), раздражительность (18%) и постоянное плохое настроение (18%). При этом далеко не все обращаются к психологу за помощью.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Каждый четвертый опрошенный рассказал, что ему эмоционально тяжело во время поисков, но он не опускает руки. 21% боятся, что так и не смогут никуда устроиться. Пятая часть респондентов даже думают, что они недостаточно компетентны из-за неудач на собеседованиях. Еще 13% россиян позволяют себе сделать перерыв, чтобы восстановиться и продолжить поиски. Интересно, что женщины реже мужчин отмечают отсутствие каких-либо негативных эмоций (45% против 52%).

Несмотря на то, что многие указали на проявление негативных эмоций, 21% опрошенных ничего не делают для того, чтобы помочь себе. Однако почти треть стараются высыпаться и соблюдать режим дня, еще 30% больше времени проводят с близкими, а четверть погружаются в спорт и активность. При этом женщины ровно в два раза чаще мужчин радуют себя приятными покупками (18 и 9% соответственно). Только 4% россиян воспользовались услугами психолога.

Однако 54% признали лишь частичную эффективность самостоятельной борьбы со стрессом. При этом целых 42% не готовы пойти к психологу для получения профессиональной помощи. Из них 52% — мужчины. Только 23% респондентов согласны на консультации с психологом в процессе поиска работы.

Более того, после трудоустройства у 16% россиян не пропали негативные эмоции и симптомы. И только треть продолжает поддерживать себя, чтобы полностью восстановиться.

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