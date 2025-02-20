Россиянам дали советы, как сделать масленичный стол полезнее

Масленица — это праздник, который мы отмечаем, провожая зиму и встречая весну. Традиционно это время обильных угощений, главным из которых, конечно же, являются блины. Главный принцип — это баланс и умеренность. Масленица — это не повод объедаться, а возможность насладиться праздником в кругу семьи и друзей, при этом заботясь о своем организме, заявила в беседе с «Газетой.Ru» Екатерина Несвит, врач высшей категории, нутрициолог, эксперт научного отдела Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН).

«Первое, на что стоит обратить внимание, — это выбор ингредиентов для блинов. Классические блины на молоке и пшеничной муке, конечно, вкусны, но не всегда полезны. Можно поэкспериментировать с разными видами муки. Например, гречневая мука придаст блинам не только интересный вкус, но и сделает их более питательными, богатыми клетчаткой и микроэлементами. Цельнозерновая мука также будет отличным вариантом: она содержит больше витаминов и минералов, чем обычная пшеничная мука высшего сорта. А если вы хотите еще более легкий вариант, попробуйте использовать овсяную, рисовую муку или даже кокосовую стружку для приготовления блинов», — отметила она.

Второе — это выбор начинки. Здесь тоже можно дать волю фантазии, но помните о балансе. Сладкими начинками не стоит злоупотреблять. Вместо большого количества сахара можно использовать свежие или замороженные ягоды, фрукты, натуральный мед в умеренном количестве.

«Отличным вариантом станут и несладкие начинки, такие как нежирный творог, смешанный с зеленью, тушеные овощи, грибы. Они разнообразят ваше праздничное меню и обогатят его полезными веществами», — рекомендовала нутрициолог.

Во время Масленицы, как и любого другого праздничного застолья, важен контроль порций.

«Наслаждайтесь каждым кусочком, медленно пережевывайте пищу и не торопитесь. Это позволит вам лучше почувствовать насыщение. Особенно важен и питьевой режим. Пейте достаточное количество чистой воды в течение дня. Это поможет вашему организму справляться с перевариванием пищи и поддерживать водный баланс. Травяные чаи также станут отличным дополнением к праздничному столу», — отметила эксперт.

Но Масленица — это не только угощения, но и гулянья на свежем воздухе. Проведите время активно: играйте в подвижные игры или просто прогуляйтесь по парку. Физическая активность поможет зарядиться энергией.

«Масленица может стать не только вкусным и радостным, но и полезным праздником, если мы будем придерживаться принципов умеренности, баланса и осознанного выбора», — резюмировала нутрициолог.

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