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Мигрант жестоко избил россиянина после конфликта в кафе

В Рязани мигрант жестоко избил мужчину после конфликта в кафе
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Depositphotos

В Рязани 32-летний мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии после драки с мигрантом. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Новаторов. Предварительно, рязанец поссорился с незнакомцем, когда отдыхал в кафе, и посетители вышли на улицу, чтобы выяснить отношения.

Там между мужчинами случилась потасовка, и местный житель в результате удара в лицо упал, ударившись головой. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом свода черепа и другие повреждения. Состояние рязанца оценили как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний иностранец. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об аресте фигуранта.

Ранее в Краснодаре раздел денег за наркотики между подростками закончился кровавой поножовщиной.

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