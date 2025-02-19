В Волгограде сын-алкоголик забил пожилую мать пластиковым поддоном

В Волгограде сын напал на 87-летнюю мать и избил ее поддоном

Житель Тракторозаводского района Волгограда задержан по обвинению в жестоком избиении престарелой матери, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый поссорился с матерью, которая упрекнула его в постоянном пьянстве. В ходе конфликта мужчина сначала ударил пенсионерку кулаком, сломал об ее голову пластиковый поддон, а затем вызвал скорую помощь.

Пострадавшую госпитализировали с травмой головы, почти месяц врачи боролись за жизнь пожилой женщины, но спасти ее не удалось. Нападавшего задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, волгоградец заключен под стражу. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Калининградской области 43-летний психически больной мужчина избил 63-летнюю мать и чуть не отрезал ей ухо ножницами. Скорая помощь забрала мужчину с места происшествия в состоянии комы — он принял большую дозу противосудорожных и седативных лекарств. Пенсионерке с колото-резаными ранами головы и разбитым лицом оказали помощь на месте.

Ранее пьяный мужчина вломился в больницу, чтобы повидать мать, и избил пятерых сотрудников.