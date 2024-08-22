В небе над Китаем появилось 7 «солнц» из-за редкого природного явления, пишет World of Buzz. По словам местных жителей, такую картину они наблюдали впервые.

Как пишут СМИ, в небе над городом Чэнду образовалось редкое природное явление — мегаполис осветили сразу семь «солнц». Все они имели разную светимость и цветовую температуру, что делало общую картину еще более необычной.

Свидетели картины рассказали, что подобное зрелище длилось около минуты, после чего осталось только одно Солнце — настоящее. Как объяснили специалисты, такая оптическая иллюзия возникла из-за преломления и отражения света от многослойного стекла.

Ранее в США водопад превратился в «огнепад» из-за редкого природного явления. Такое перевоплощение можно застать только в феврале, да и то лишь несколько раз за месяц. Это происходит, когда лучи заходящего солнца попадают на воду, делая ее похожей на пламя.