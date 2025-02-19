Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти пенсионер попал под электричку и выжил

В Ленобласти пенсионер шел вдоль путей и попал под поезд
close
Depositphotos

В Ленинградской области электричка сбила пожилого мужчину, который шел вдоль путей и не услышал приближающийся состав. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошел на перегоне Назия — Жихарево, 72-летний местный житель шел вдоль путей и не заметил приближавшуюся электричку. Машинист подавал сигналы повышенной громкости, применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось, пожилого мужчину задело по касательной. Пострадавший выжил, он госпитализирован с различными травмами. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Томской области грузовой поезд сбил подростка. Молодой человек шел по путям в наушниках и не услышал приближающегося поезда. Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось, подросток оказался под колесами поезда, спасти его не смогли. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Ленобласти девочка-подросток попала под поезд и выжила.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами