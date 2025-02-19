В Ленобласти пенсионер попал под электричку и выжил

В Ленобласти пенсионер шел вдоль путей и попал под поезд

В Ленинградской области электричка сбила пожилого мужчину, который шел вдоль путей и не услышал приближающийся состав. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошел на перегоне Назия — Жихарево, 72-летний местный житель шел вдоль путей и не заметил приближавшуюся электричку. Машинист подавал сигналы повышенной громкости, применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось, пожилого мужчину задело по касательной. Пострадавший выжил, он госпитализирован с различными травмами. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Томской области грузовой поезд сбил подростка. Молодой человек шел по путям в наушниках и не услышал приближающегося поезда. Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось, подросток оказался под колесами поезда, спасти его не смогли. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Ленобласти девочка-подросток попала под поезд и выжила.