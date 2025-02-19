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Участников драки со стрельбой в Красноярске могут лишить российского гражданства

Участников драки в Красноярске могут лишить гражданства и выслать из России
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Depositphotos

Участников драки со стрельбой могут лишить гражданства России и выслать из страны. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

По данным ведомства, вечером 16 февраля на улице Авиаторов произошла драка между «компанией натурализованных и иностранных граждан».

«Злоумышленники, грубо нарушившие общественный порядок <...>, были установлены, доставлены в органы внутренних дел и допрошены. Сотрудниками органов внутренних дел изъят и направлен на экспертизу пневматический пистолет», — говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении двух участников драки было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет, сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Полицейские проводят проверку законности пребывания иностранцев и их родственников на территории РФ. Также стражи порядка выясняют основания для прекращения российского гражданства иностранных граждан.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа выступил против введения визового режима для трудовых мигрантов.

Ранее Рособрнадзор изменил проект о баллах по русскому для детей мигрантов.

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