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Переспавшая со 100 мужчинами модель OnlyFans рассказала, что ждет ребенка

Daily Star: модель OnlyFans, переспавшая со 100 мужчинам, заявила о своей беременности
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Lily Phillips/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Переспавшая со 100 мужчинами модель OnlyFans сообщила, что ждет ребенка, пишет Daily Star.

Лили Филлипс, модель и создательница контента для взрослых, сообщила о своей беременности в соцсетях, опубликовав кадры, на которых она демонстрирует округлившийся живот. Недавно женщина прославилась в интернете после того, как переспала со 100 мужчинами.

«Малыш Филлипс появится в 2025 году», — сообщила Лили, поделившись также фотографией двух тестов на беременность.

Однако внимательные зрители обратили внимание, что один из них указывает на срок 1-2 недели, что не соответствует ее заметно увеличившемуся животу, а сама новость вызвала скепсис среди ее подписчиков. Люди предположили, что такое объявление может быть шуткой или пиар-ходом. Другие комментаторы теперь гадают, кто может быть отцом ребенка.

«Кто же из 100 мужчин станет отцом?» — пишут участники обсуждения.

Ранее мать поймала своего сына в очереди на секс с порноактрисой и загнала его домой.

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