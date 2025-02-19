Переспавшая со 100 мужчинами модель OnlyFans рассказала, что ждет ребенка

Переспавшая со 100 мужчинами модель OnlyFans сообщила, что ждет ребенка, пишет Daily Star.

Лили Филлипс, модель и создательница контента для взрослых, сообщила о своей беременности в соцсетях, опубликовав кадры, на которых она демонстрирует округлившийся живот. Недавно женщина прославилась в интернете после того, как переспала со 100 мужчинами.

«Малыш Филлипс появится в 2025 году», — сообщила Лили, поделившись также фотографией двух тестов на беременность.

Однако внимательные зрители обратили внимание, что один из них указывает на срок 1-2 недели, что не соответствует ее заметно увеличившемуся животу, а сама новость вызвала скепсис среди ее подписчиков. Люди предположили, что такое объявление может быть шуткой или пиар-ходом. Другие комментаторы теперь гадают, кто может быть отцом ребенка.

«Кто же из 100 мужчин станет отцом?» — пишут участники обсуждения.

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