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Мать поймала своего сына в очереди на секс с порноактрисой и загнала его домой

Британка поймала своего сына в очереди на секс с моделью Бонни Блю и загнала его домой
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sspencerukk/X, bonnie_blue_xox/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Англии женщина поймала своего сына в очереди на секс с порноактрисой и загнала его домой, пишет Mirror.

Скандальное мероприятие было организовано 25-летней создательницей контента для взрослых Бонни Блю. Женщина заявила, что побила мировой рекорд, переспав с 1057 мужчинами за 12 часов. Все действие проходило в роскошном особняке в Лондоне, где мужчины выстроились друг за другом, ожидая своей «очереди».

Однако шоу было прервано, когда на место событий ворвалась разгневанная мать, обнаружившая, что ее сын находится среди присутствующих. У всех на глазах женщина отчитала ребенка, требуя, чтобы он немедленно оделся и ушел.

«Надень свою одежду, иначе я вызову полицию. Выходи отсюда сейчас же!» — кричит мать, пока ее сын, утверждающий, что ему 19 лет, пытается найти свое пальто.

Другие участники пытались успокоить женщину, но она продолжала настаивать на своем, угрожая вызвать полицию.

Спор продолжился на улице, где сын заявил, что он совершеннолетний и может делать то, что хочет.

Бонни Блю, комментируя инцидент, отметила, что была в курсе произошедшего.

«Его мать буквально надела на него шапку, шарф и все остальное», — добавила она.

Ранее OnlyFans-модель задержала полиция после заявления о желании переспать с 100 мужчинами за сутки.

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