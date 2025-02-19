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Россиянка из ревности плеснула кислотой в лицо мужу

В Новосибирске женщина облила мужа уксусом и получила три года колонии
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Depositphotos

Новосибирский областной суд ужесточил приговор местной жительнице, которая облила мужа уксусной кислотой. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции области.

По данным следствия, в октябре 2023 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, плеснула мужу в лицо уксусной кислотой во время ссоры на почве ревности. Мужчина получил химический ожог глаза и потерял 35 % зрения.

В отношении жительницы Новосибирска было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемой было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, приговор не устроил сторону обвинения. Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда приняла решение пересмотреть приговор и ужесточить обвиняемой наказание, она отправится в колонию общего режима на три года.

До этого сообщалось, что в Москве 87-летняя пенсионерка попала в больницу после ужина с супругом. В день инцидента женщина приготовила котлеты. Попробовав блюдо, муж заявил, что его невозможно есть, а женщина так и не научилась готовить котлеты к своим годам. Пенсионерка пыталась защитить себя словесно, но мужчине это не понравилось. Он избил возлюбленную табуреткой. Спустя некоторое время пожилая москвичка смогла спрятаться у соседей.

Ранее россиянка избила мужа гвоздодером на почве ревности.

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