«Как в кошмарном сне»: в Госдуме оценили действия силовиков, уложивших детей лицом в пол в спортшколе

Силовики ворвались в детскую школу единоборств в Краснодаре, уложили лицом в пол воспитанников и их родителей, а позднее объяснили произошедшее «профилактическими мероприятиями». Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Газете.Ru», что намерен обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить действия правоохранителей. По его словам, такие «жесткие» меры неприемлемы для детской школы и их можно было избежать.

«То, что вы написали, звучит как в кошмарном сне — ворвались в детскую спортивную школу и положили детей и их родителей [лицом] в пол — это, конечно, так себе новость. Если это профилактические меры, то тем более, я думаю, они неприемлемы для детской школы. Я думаю, здесь надо внимательно разобраться в ситуации. Комментировать, не зная ситуации… Мы же не знаем с вами причину столь жесткого обращения и жесткой операции в школе, но все-таки я считаю, что есть разные методы спецопераций, мероприятий, и могли бы точно наши правоохранители избежать столь жестких мер, тем более это дети, учителя, родители. Конечно, не самое лучшее зрелище и не самый лучший пример. Я обязательно напишу в Генпрокуратуру с просьбой разобраться и все-таки доложить депутатам о том, что же произошло на самом деле, дать оценку правоохранительным органам, насколько применимы были в данной ситуации в данном учебном заведении действия подобного характера», — сказал он.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что 13 февраля в детскую школу единоборств «Молодые орлы» в Краснодаре ворвались силовики в поисках нелегальных мигрантов.

На видеозаписи, опубликованной каналом, видно, как в зал врываются мужчины в камуфляже с автоматами и приказывают всем лечь лицом в пол. Кроме детей в зале, силовики уложили лицом в пол и родителей, ожидавших их в холле.

Позднее полиция назвала произошедшее «профилактическими мероприятиями», которые были организованы при поддержке сотрудников ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, региональных ГУ МЧС, УФНС, Управления Роспотребнадзора и военного комиссариата.

В результате проверки правоохранители нашли в спортшколе такие нарушения, как отсутствие кассового аппарата, несоблюдение гигиенических нормативов, пожарной безопасности и санитарных правил. В ведомстве также уточнили, что силовое сопровождение оказывали не их сотрудники.

Ранее силовики провели рейд в ТЦ «Принц Плаза» в Москве.