Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китайские туристы едут в Японию, чтобы бесплатно убрать снег

SCMP: туристы из Китая едут в Японию ради бесплатной уборки снега
close
QQ.com

Китайские туристы едут в Японию, чтобы бесплатно убирать снег, пишет South China Morning Post.

Японские туристические агентства и отели начали предлагать иностранным туристам необычный опыт — уборку снега, которую превратили в популярную туристическую активность. Особенно эта услуга заинтересовала китайских путешественников, которые активно посещают Японию во время праздников.

Уборка снега туристами особенно популярна на Хоккайдо, где снежные зимы. Например, в Саппоро, городе с населением два миллиона человек, снег может лежать треть года, а зимой его высота достигает пяти метров. Стоимость такого тура составляет $1600 для группы до шести человек. Услуга доступна с января по начало марта.

Однако не все одобряют эту идею. Некоторые японские пользователи социальных сетей выразили удивление, что тяжелая работа, которую местные жители часто не любят, стала прибыльным бизнесом для турагентств. Другие отметили, что уборка снега ради развлечения сильно отличается от профессиональной работы.

Ранее деревня в Китае извинилась за искусственный снег на улицах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами