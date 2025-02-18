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Деревня в Китае извинилась за искусственный снег на улицах

Asia One: власти китайской деревни извинились перед туристами за фальшивый снег на улице
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Власти китайской деревни извинились перед туристами за искусственный снег на улицах, пишет Asia One.

Туристическая деревня в провинции Сычуань, известная своими зимними пейзажами, оказалась в центре скандала после того, как туристы раскритиковали местные власти за использование ваты и мыльной воды для создания искусственного снега.

Деревня, которая должна была порадовать гостей живописными снежными видами, столкнулась с неожиданно теплой погодой во время празднования Лунного Нового года в конце января. Из-за этого природный снег так и не выпал. Чтобы спасти ситуацию, администрация решила пойти на такой шаг.

«Мы хотели создать снежную атмосферу, но эффект оказался далек от ожидаемого, что вызвало негативную реакцию у посетителей», — говорится в заявлении.

После волны критики администрация деревни принесла извинения и начала убирать искусственный снег. Туристам предложили возмещение за билеты. В настоящее время объект временно закрыт.

Ранее сообщалось, что в Китае сдают в аренду экзоскелеты, чтобы помочь туристам подняться на священную гору.

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