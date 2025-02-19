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В Тасмании разом выбросились на берег 150 косаток

ABC: в Тасмании за раз выбросились на берег 150 косаток
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AAP/Supplied by Department of Natural Resources and Environment Tasmania/Reuters

В Тасмании впервые за 50 лет на берег за один раз выбросились 150 малых косаток. Об этом пишет издание ABC.

Млекопитающих выбросило течением от устья реки Артур на западном побережье Тасмании.

До этого спутники помогли ученым построить карту самого сильного течения в мире между Тасманией и Антарктидой.

Анализ показал существование вулканической цепи общей площадью 20 тыс. квадратных километров на глубине около четырех километров, протянувшейся от Тасмании до Антарктиды. Также ученые нашли бреши в этом естественном барьере, которые позволяют более теплой воде проникать в антарктическую зону и ускорять таяние полярных льдов.

По словам исследователей, вулканическая гряда в районе Антарктического циркумполярного течения образовалась около 20 млн лет назад. Рельеф влияет на движение подводных потоков, образуя водовороты. Эти вихри переносят тепло и различные вещества с поверхности на глубину.

Ранее на Камчатке нерпа запрыгнула на яхту, чтобы спастись от косаток.

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