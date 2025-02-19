Эксперты объяснили кровавые слезы на статуе Девы Марии, которая стояла в доме итальянки, пишет Daily Mail.

В Италии завершили расследование, связанное с загадочной статуей Девы Марии в городе Тревиньяно, которая, как утверждалось, «плакала кровавыми слезами». Лабораторные анализы подтвердили, что кровь на статуе принадлежит Джизелле Кардии — женщине, которая владела скульптурой и заявляла о чудесных явлениях, а также собирала пожертвования от верующих.

История началась в 2016 году, когда Кардия заявила, что статуя Мадонны плачет кровью и передает откровения. Тысячи верующих стекались к святыне, чтобы получить благословение, оставляя десятки тысяч долларов в виде пожертвований. Однако в 2023 году прокуратура города Чивитавеккья начала расследование по факту возможного мошенничества. Были проведены анализы мазков с фарфоровой статуи, которые недавно показали, что кровь соответствует генетическому профилю самой Кардии, то есть это была ее кровь и слезы.

В полиции добавили, что итальянка, ранее судимая за банковское мошенничество, организовывала паломничества к статуе каждый третий день месяца. Она утверждала, что статуя обладает сверхъестественными силами, и даже рассказывала о случаях, когда еда якобы чудесным образом умножалась. Некоторые верующие верили, что через Кардию Дева Мария передавала послания, а также предсказала пандемию COVID-19.

Католическая церковь также отвергла «чудо», назвав его подделкой. Ватиканская дикастерия по доктрине веры выпустила указ, в котором подчеркивалось, что явление не имеет сверхъестественной природы.

Судебный генетик Эмилиано Джиардина, проводивший анализ ДНК, подтвердил, что кровь на статуе принадлежит Кардии. Однако адвокат настаивает на том, что выводы преждевременны и требуют дополнительных исследований.

На данный момент местонахождение Джизеллы Кардии неизвестно, она покинула свой дом после того, как ей заинтересовались власти.

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