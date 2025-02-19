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В «Мосфильме» наградят создателей социально значимого интернет-контента

ИРИ объявил дату проведения Национальной премии интернет-контента
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АНО «ИРИ»

В киноконцертном комплексе «Мосфильм» 5 июня пройдет церемония награждения четвертой Национальной премии интернет-контента, сообщает пресс-служба Института развития интернета (ИРИ).

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский рассказал, что в этом году церемония награждения пройдет в один день. При этом он подчеркнул, что это не означает, что кто-то останется незамеченным.

«ИРИ постоянно в поиске авторов, которые задают тренд на талантливый контент со смыслом. Их становится все больше, и это не только продюсеры, но и музыканты, блогеры, артисты… Благодаря тому, что они создают для общества, российским зрителям есть, что посмотреть и на что «залипнуть», причем с пользой для себя», — добавил он.

Премия будет присуждаться в 15 основных категориях, среди которых: игровой сериал до 30 минут, игровой сериал более 30 минут, non-scripted проект, документальный и короткометражный проект, видеоролики до 3-х минут, проект в вертикальном формате, анимационный и вирусный контент, подкаст, музыкальный трек, блог, Telegram-канал, спецпроект в интернет-СМИ и социальная интернет-акция.

Помимо этого, будут объявлены победители в специальных номинациях, список которых будет раскрыт позднее.

Отмечается, что финалистов определят члены экспертного совета премии, а окончательное решение о победителях примет профессиональное жюри.

Напомним, награда учреждена ИРИ для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В прошлом году премия состоялась в третий раз и прошла в двух частях, одна из которых – в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Информационными партнерами премии выступили медиахолдинг Rambler&Co, а также «Лента.ру» и «Газета.Ru»

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