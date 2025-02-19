В Карачаево-Черкесии сошла лавина, под снегом могут быть люди

МЧС: в Карачаево-Черкесии альпинисты попали под лавину, двоих ищут спасатели

В Карачаево-Черкесии в окрестностях балки Орленок сошла лавина. В момент схода снега поблизости находились три альпиниста. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Трое альпинистов попали под лавину. Один из них выбрался. Других ищут», — рассказали в ведомстве.

В поисковой операции участвуют десять спасателей и три единицы техники.

По информации Telegram-канала SHOT, инцидент произошел в Зеленчукском районе неподалеку от Софийского ущелья. Под лавину попала группа из 15 походников из Ставропольского края, которая официально не зарегистрировала свой маршрут в МЧС.

Ранее на Кубани объявили штормпрогноз из-за опасности лавины.