Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Карачаево-Черкесии сошла лавина, под снегом могут быть люди

МЧС: в Карачаево-Черкесии альпинисты попали под лавину, двоих ищут спасатели
close
Денис Абрамов/РИА Новости

В Карачаево-Черкесии в окрестностях балки Орленок сошла лавина. В момент схода снега поблизости находились три альпиниста. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Трое альпинистов попали под лавину. Один из них выбрался. Других ищут», — рассказали в ведомстве.

В поисковой операции участвуют десять спасателей и три единицы техники.

По информации Telegram-канала SHOT, инцидент произошел в Зеленчукском районе неподалеку от Софийского ущелья. Под лавину попала группа из 15 походников из Ставропольского края, которая официально не зарегистрировала свой маршрут в МЧС.

Ранее на Кубани объявили штормпрогноз из-за опасности лавины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами