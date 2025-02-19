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Бывшему зампреду СБРР вынесли приговор за вред банку на миллиард рублей

АСВ: экс-зампред СБРР Бранденбург получила 5 лет и иск на миллиард рублей
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Денис Моргунов/URA.RU

Калининский районный суд Тюмени вынес второй приговор бывшему заместителю председателя «Сибирского банка реконструкции и развития» (СБРР) Инессе Бранденбург и признал ее виновной в злоупотреблении полномочиями с причинением банку ущерба на миллиард рублей. Об этом сообщили на сайте Агентства по страхованию вкладов.

В этот раз бывшей топ-менеджеру назначили пять лет лишения свободы с учетом срока по первому приговору. АСВ подало гражданский иск о взыскании с нее миллиарда рублей. Имущество Бранденбург осталось под арестом.

В марте 2023 года Бранденбург уже получила четыре года лишения свободы за хищение более 561 млн рублей. Она признала вину, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и возместила миллион рублей ущерба.

По данным полиции, в 2018 году осужденная, будучи на посту и.о. председателя правления банка, с помощью своего служебного положения получила доступ к хранилищу. Она вместе с подельником вынесла оттуда 561 млн рублей в спортивных сумках и улетела на арендованном самолете в Москву, а затем за границу. Пропажу денег обнаружили через несколько дней.

Ранее на Сахалине сотрудница российского банка похитила у клиентов свыше 13 млн рублей.

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