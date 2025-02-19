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Диетолог рассказал о пользе сладкого для здоровья

Диетолог Пристанский: сладкая еда может улучшить настроение
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Freepik.com

Сладкая еда может быть полезной для здоровья, в частности, она улучшает настроение и нормализует давление. Об этом «Радио 1» рассказал диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

По его словам, мнение о том, что шоколад может поднять настроение, является правдой.

«Но этот процесс происходит быстрее, нежели с перевариванием обычной пищи. Так как там содержится глюкоза и разные виды сахаров, которые начинают усваиваться уже на языке, и быстрее выделяется гормон насыщения, дофамин, то есть радость», — уточнил эксперт.

Однако Пристанский добавил, что сахар может вызывать у людей зависимость. В связи с этим диетолог порекомендовал распределять употребляемые продукты и не забывать про физическую активность.

Ученые из Института метаболических исследований общества Макса Планка до этого выяснили, почему после сытного обеда многим все равно хочется съесть что-нибудь сладкое. Оказалось, что этот эффект — не просто привычка, а биологически обусловленный процесс, связанный с активностью определенных нейронов в мозге.

Ранее сообщалось, что сердце человека может чувствовать сладкий вкус.

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