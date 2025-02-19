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Юнармейцы Московской области поучаствовали во всероссийской военно-патриотической игре

В Подмосковье прошла военно-патриотическая игра с участием тысячи юнармейцев
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Министерство информации и молодежной политики Московской области

Министерство информации и молодежной политики Московской области организовало седьмую открытую военно-патриотическую игру «В белоснежных полях под Москвой», сообщает пресс-служба ведомства.

Событие было проведено в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» и приурочено к 80-летию Великой Победы. В нем приняли участие порядка тысячи юнармейцев из Московской, Тверской, Калужской, Тульской областей, а также Москвы.

Как напомнила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, данное мероприятие является традиционным для Подмосковья и проводится с 2019 года.

«У детей и молодежи растет интерес к патриотическим играм все больше — в прошлом году «В белоснежных полях под Москвой» приняли участие 120 отрядов, а в этом году их уже 130. Надеюсь, эта встреча станет началом продуктивного сотрудничества и крепкой дружбы между ребятами», — отметила она.

Школьники выполнили различные испытания, включая соревнования в рамках игры «Зарница», продемонстрировали навыки сборки и разборки автомата Калашникова, и прошли тестирование на знание истории Великой Отечественной войны. По итогам мероприятия первые места заняли отряд «Варяг» из Подольска и отряд «Крепость» из Можайска.

В рамках мероприятия перед участниками с напутственными словами выступили начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России, участник специальной военной операции с позывным «Струна» Владислав Головин и начальник штаба регионального отделения «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.

Школьники поучаствовали в «Зарнице», продемонстрировали навыки сборки и разборки автомата Калашникова, и прошли тестирование на знание истории Великой Отечественной войны. По итогам мероприятия первые места заняли отряд «Варяг» из Подольска и отряд «Крепость» из Можайска.

Помимо основной программы, состоялась конференция, посвященная духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Мероприятие было организовано в честь Дня православной молодежи.

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