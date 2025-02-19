Россияне назвали лучшего мобильного оператора для звонков в мессенджерах

МТС стал лидером по качеству голосовой связи в мессенджерах. Об этом свидетельствуют данные исследования качества связи мобильных операторов в мессенджерах, проведенного аналитическим агентством Spektr.

Как уточнили в Spektr, в рамках исследования абоненты оценивали разные параметры качества голосовой связи в популярных мессенджерах, например, стабильность соединения, задержку речи, качество речи, эхо и другие — всего 8 показателей.

«По параметру «голос» лидирует МТС. По параметру «стабильность связи» первенство делят МТС и t2. По результатам рейтингования в мессенджере WhatsApp первое место по качеству связи занимает МегаФон, в Telegram и VK Мессенджер – МТС, в Skype – билайн», — говорится в сообщении.

Также исследование, в котором в ноябре прошлого года приняли участие более 1500 человек из разных городов России, показало, что WhatsApp стал главным мессенджером для общения с друзьями и семьей (82%), а также для групповых чатов (81%). При этом около половины пользователей (50% и 45% соответственно) выбирают для этих целей Telegram.

В свою очередь, для получения новостей Telegram используют 81% россиян. Для рабочих коммуникаций с коллегами или клиентами популярны как WhatsApp (69%), так и Telegram (48%).

Также в ходе опроса были выявлены главные факторы пользы мессенджеров для совершения звонков. Так, большинство пользователей (59%) выделили удобство и возможность общаться с друзьями и знакомыми. Еще одним фактором стала возможность не тратить пакет минут сотовой связи, это привлекает 56% пользователей.

Возможность совершать международные звонки без доплат важна для 42% пользователей. Экономия на звонках в роуминге значима для 33% пользователей.