Магаданец продавал лед под видом красной икры

Магаданец продал женщине лед под видом красной икры и поплатился. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Магаданской области.

В середине февраля в полицию обратилась 36-летняя жительница областного центра. Она пояснила, что купила красную икру по объявлению в интернете, а когда продавец привез товар, не проверив его, перевела деньги. Позже женщина обнаружила, что в контейнерах находится лед. Таким образом она потеряла 10 тыс. рублей.

Вторая пострадавшая, желающая купить лососевую икру, отдала мошеннику 45 тыс. в качестве предоплаты, но товара так и не дождалась. Сначала недобросовестный продавец откладывал встречу, а затем и вовсе перестал отвечать.

Им оказался 30-летний местный житель, ранее судимый, а в настоящее время безработный. Также выяснилось, что он украл телефон у своего собутыльника и перевел с его счета на свой 200 тыс. рублей. Подозреваемый задержан, за кражу и мошенничество ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее россиянка продала 250 кг фальшивой красной икры на 1,5 млн рублей.