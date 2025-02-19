В США учительница совратила ученика и получила срок четыре года

В США учительница получила срок за совращение школьника

В США бывший педагог оказалась в тюрьме из-за совращения ученика. Об этом сообщает KRCG.

О произошедшем в штате Миссури стало известно после того, как один из учащихся обратился к школьному инспектору и рассказал об отношениях молодого человека и учительницы.

Правоохранительные органы проверили телефон педагога и нашли в памяти записи разговоров с подопечным. При этом ранее администрация школы уже делала замечания женщине из-за «слишком близкого общения с учениками».

Учительницу обвинили в изнасиловании, растлении, сексуальных действиях в отношении школьника и отправке несовершеннолетнему материалов неподобающего характера.

Педагог признала себя виновной в сексуальных действиях в отношении подростка.

Суд приговорил фигурантку к четырем годам лишения свободы и 120-дневной программе лечения для лиц, совершивших преступления сексуального характера. Помимо этого, суд аннулировал ее учительскую лицензию, преподавать в учебных заведениях она не сможет уже никогда.

До этого в в США 35-летняя учительница признала вину в совращении мальчиков.