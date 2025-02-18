Врач объяснил, как правильно останавливать кровотечение

Обильные кровотечения опасны для жизни и здоровья. Как оказать первую помощь пострадавшему до приезда скорой, «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов проекта о донорстве «+Я» Павел Трахтман.

По данным ВОЗ, травмы, полученные в результате несчастных случаев, а также актов насилия, являются одной из самых распространенных причин летальных случаев в мире. Конечно, это не значит, что любое кровотечение несет такие грозные риски, объясняет Трахтман. Но даже в более «простых» случаях грамотные действия в первые минуты помогают избежать неприятных осложнений — и поддержать пострадавшего до приезда скорой помощи.

«Характер кровотечения зависит от вида поврежденного сосуда. Капиллярные кровотечения, к примеру, обычно не представляют серьезной угрозы. Для них характерно равномерное выделение крови по всей поверхности раны. Венозные кровотечения уже опаснее — при повреждении вен из раны вытекает кровь темно-вишневого цвета, без резких толчков, равномерным «ручьем». Скорость кровопотери относительно низкая, но тем не менее такие травмы требуют медицинского вмешательства — кровотечение необходимо как можно быстрее остановить. Наконец, наибольшую опасность представляют повреждения артерий — в таком случае из раны пульсирующим потоком обильно идет алая кровь, быстро пропитывая одежду пострадавшего и повязки. Помощь необходимо оказать незамедлительно — при повреждении артерий человек очень быстро теряет кровь. Если кровотечение происходит из бедренной, подмышечной или сонной артерий, летальный исход может наступить в течение нескольких минут», — рассказал он.

По словам врача, для остановки кровотечения используют несколько методов. Первый — прямое давление на рану. К поврежденной поверхности нужно с силой прижать стерильные бинты или салфетки. В случае, если стерильных материалов нет под рукой, подойдет любая ткань и даже ладонь помощника или самого пострадавшего. При этом пытаться очистить рану не нужно — если повреждена вена или артерия, дезинфицирующие средства и даже вода попадут напрямую в кровоток и распространяться по организму, что может нанести значительный вред тканям и органам.

«Если ждать профессиональной помощи предстоит 15–20 и более минут, рану не нужно все это время прижимать рукой или тканью — лучше наложить давящую повязку. Для этого стерильные салфетки или любую ткань с усилием фиксируют на поверхности раны с помощью бинта. Если повязка пропитывается кровью, ее не снимают, а добавляют новые слои», — отметил он.

Сделать кровотечение менее интенсивным также помогает кровоостанавливающий жгут. Жгут накладывают между раной и сердцем, максимально близко к ране, только поверх ткани или одежды. Время наложения жгута записывают и сообщают бригаде скорой помощи. Также при артериальных кровотечениях остановить кровь помогает пальцевое прижатие крупных артерий. Для этого на поврежденную артерию нужно с силой надавить в определенных точках между раной и сердцем — там, где возможно прижать сосуд к кости.

«Лучше всего не просто изучить теорию, но и потренироваться правильно оказывать первую помощь на практике — пройти специальные короткие курсы. Их организуют Российский Красный Крест, Национальные советы по реанимации и первой помощи и многие другие организации. Иногда первые минуты после несчастного случая становятся решающими, и очень важно знать, что предпринять, пока бригада скорой помощи в пути», — резюмировал эксперт.

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