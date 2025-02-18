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Красноярец обиделся на друга, разгромил и сжег его машину

В Красноярске мужчина поджег машину друга, пока тот был в командировке
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Telegram-канал МВД 24

Житель Красноярска предстанет перед судом за поджог машины приятеля, поджигатель обиделся, что его не пустили в гости. Об этом сообщает краевое управление МВД.

По данным следствия, летом 2024 года нетрезвый красноярец решил зайти к приятелю, друга дома не оказалось, а его сожительница отказалась впустить в квартиру нетрезвого гостя. Обидевшись на товарища, обвиняемый сначала проколол ножом колеса его машины, после чего, увидев, что транспорт не закрыт, сел в салон, сломал магнитолу и поджег светоотражающий коврик, который находился в багажнике.

Автомобиль Toyota Town Ace Noah выгорел частично, общий ущерб составил почти 600 тысяч рублей. Подозреваемому в поджоге может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Вологодской области молодой мужчина из-за обиды сжег Mercedes несостоявшегося тестя, который запретил ему встречаться с дочерью. Общий ущерб составил 1,7 млн рублей. В отношении поджигателя было возбуждено уголовное дело.

Ранее в российском регионе мужчина из-за обиды на жену сжег их общий дом.

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