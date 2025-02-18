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Сын поджег дверь квартиры матери за то, что она не пускала его домой

В Башкирии мужчина пытался сжечь квартиру матери, которая не пускала его домой
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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Уфе сотрудники полиции задержали местного жителя, который устроил пожар на лестничной площадке после ссоры с матерью. Об этом сообщает UTV.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Российской, мать не впустила домой взрослого сына. Мужчина стал пинать припаркованную во дворе машину, дождавшись, когда владелец выйдет, он проник в подъезд и попытался поджечь входную дверь в квартиру матери.

С возгоранием справились соседи, которые вызвали полицию. Дебошира задержали, по факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Башкирии мужчина разогревал еду, уснул и устроил пожар в квартире. Пожарных вызывали соседи, им удалось справиться с огнем. 42-летний владелец жилья был найден в бессознательном состоянии, мужчину госпитализировали, но спасти его врачи не смогли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ленобласти пятиклассник пытался сжечь квартиру пенсионерки.

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