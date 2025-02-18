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В Одинцово школьник провалился в открытый колодец и получил обморожение

В Подмосковье прохожие спасли ребенка, провалившегося в колодец

В Одинцовском округе Московской области ребенок упал в открытый канализационный колодец, прикрытый травой, и получил обморожение. Об этом сообщается в Telegram-канале «Типичное Одинцово».

Инцидент произошел в ЖК «Соколовский», школьник не заметил прикрытый травой колодец и провалился. Ребенок не смог самостоятельно выбраться и длительное время звал на помощь, его спасли прохожие.

По предварительной информации, мальчик получил обморожение. По словам местных жителей, на пустыре с открытым колодцем не выгуливают собак и прохожие там появляются довольно редко.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Чебоксарах возле пожарной части по улице Павлова шестилетняя девочка наступила на канализационный люк и провалилась на глубину около полутора метров. На помощь ребенку бросился отец. Ему удалось вытащить ребенка из колодца, девочка не пострадала.

Ранее россиянин решил сократить путь по газону и провалился на глубину 10 метров.

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