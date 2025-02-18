Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин отомстил за товарища, украв телевизор

В Пензе мужчина украл телевизор у владельца комнаты, чтобы отомстить за друга
close
Global Look Press

Житель Пензы оставил без телевизора владельца комнаты в общежитии, не вернувшего имущество его приятелю. Об этом сообщает областное управление МВД.

В полицию обратился 29-летний мужчина с заявлением о краже телевизора. Выяснилось, что технику он хранил в подсобке общежития. Личность подозреваемого в краже быстро установили, им оказался 24-летний житель Пензы.

Молодой человек был доставлен в отдел полиции. В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал, что в этом общежитии ранее снимал комнату его приятель, которому хозяин после переезда не вернул вещи. Тогда он решил отомстить за товарища. Вернувшись в общежитие, пензенец воспользовался отсутствием жильцов в коридоре, прошел в подсобное помещение и забрал телевизор.

Возбуждено уголовное дело о краже, обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Приморье подросток попытался украсть из магазина водку и избил охранника битой. Мужчина защищался руками, но все равно получил несколько ударов по голове. Нападавшего обезоружили и задержали. Сейчас он находится под стражей.

Ранее россиянин пытался приворожить девушку и лишился сбережений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами