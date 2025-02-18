Россиянин отомстил за товарища, украв телевизор

В Пензе мужчина украл телевизор у владельца комнаты, чтобы отомстить за друга

Житель Пензы оставил без телевизора владельца комнаты в общежитии, не вернувшего имущество его приятелю. Об этом сообщает областное управление МВД.

В полицию обратился 29-летний мужчина с заявлением о краже телевизора. Выяснилось, что технику он хранил в подсобке общежития. Личность подозреваемого в краже быстро установили, им оказался 24-летний житель Пензы.

Молодой человек был доставлен в отдел полиции. В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал, что в этом общежитии ранее снимал комнату его приятель, которому хозяин после переезда не вернул вещи. Тогда он решил отомстить за товарища. Вернувшись в общежитие, пензенец воспользовался отсутствием жильцов в коридоре, прошел в подсобное помещение и забрал телевизор.

Возбуждено уголовное дело о краже, обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.

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