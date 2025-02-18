Россиянин избил жену и облил ее кипятком из чайника

Житель Кизнерского района Удмуртии может получить до двух лет колонии за нападение на жену, мужчина облил ее кипятком из чайника. Об этом сообщает УМВД республики.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее избивает муж. Наряд полиции, прибывший на вызов, обнаружил в квартире избитую женщину и ее 42-летнего супруга.

Выяснилось, что пьяный мужчина поссорился с пострадавшей, ударил ее по голове тарелкой и облил кипятком из чайника. Дебошира задержали, возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Астраханской области может получить пять лет колонии за похищение обидчика супруги. 36-летний житель села Копановка решил разобраться со знакомым своей супруги, который оскорбил ее. Обвиняемый остановил автомобиль под управлением своего 24-летнего знакомого и, угрожая мачете, заставил его пересесть в свой автомобиль. Мужчина насильно отвез потерпевшего к себе домой, где заставил извиниться перед женой, после чего нанес множество ударов рукояткой мачете в область головы и туловища. Избитому мужчине удалось сбежать от похитителя.

Ранее в Азербайджане мужчина поссорился со своей невесткой и кинул в нее гранату.