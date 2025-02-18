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Депутат Крашенинников встретился со студентами Уральского юридического университета

Депутат Крашенинников презентовал книгу к юбилею победы в ВОВ
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Студенты Уральского юридического университета встретились с председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, который выпустился из этого вуза.

Во встрече приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе А.В. Жога и губернатор Свердловской области Е.В. Кувайшев.

Отмечается, что он представил им свою новую книгу Павла Владимировича «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира, 1939–1953 гг.», посвященную юбилею победы. Книга рассказывает о правовой трансформации страны и всего мира накануне войны и после ее начала.

Крашенинников в своей книге пишет, что Великобритания, Франция и США не любили нацистскую Германию и фашистскую Италию не только и не столько за тоталитаризм, сколько за стремление переустроить мир в соответствии с их интересами.

«Однако генетически свойственный режимам Муссолини и Гитлера антикоммунизм вызывал у них определенное сочувствие. Руководители СССР, как истинные интернационалисты, ненавидели и тех и других за то, что они — империалисты, а в Германии видели наряду с носителем нацистской идеологии соперника и помеху в деле победы мировой социалистической революции» — описывает он мировое противостояние перед войной.

Автор пишет, что к середине 1930-х гг. образовался «любовный треугольник», каждая вершина которого лелеяла надежду, что две оставшиеся сцепятся друг с другом к ее пользе. По его мнению, именно этим продиктованы все соглашения, а также тайные и явные переговоры накануне войны.

«Советское руководство понимало, что страна к участию в глобальной войне еще не готова. Отсрочка вступления СССР в войну была жизненно необходима. И все это время советское руководство не исключало объединения двух других противоборствующих блоков на базе антикоммунистической идеологии», — отмечается в книге.

Кроме того, в книге отдельно разбираются наиболее жесткие по своим последствиям правовые акты.

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