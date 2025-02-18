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Пьяная россиянка проломила череп сожителю бутылкой с замороженной водой

В Якутии пьяная женщина избила сожителя бутылкой с замороженной водой
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Depositphotos

Жительница Усть-Янского района Якутии получила 5,5 лет колонии за жестокое избиение сожителя. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, 46-летняя пьяная женщина поссорилась со своим сожителем. В ходе конфликта она схватила со стола пластиковую бутылку с замороженной водой и несколько раз ударила мужчину по голове.

Пострадавшего госпитализировали с переломом костей черепа, после длительного лечения он получил инвалидность. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело, приговором суда ей назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Вологодской области сожитель ударил женщину ножом из-за ссоры во время ремонта. Мужчина вместе со своей 55-летней сожительницей клеили обои в ее квартире, в какой-то момент между ними возникла ссора. Злоумышленник схватил со стола нож и ударил им возлюбленную в спину. Пострадавшую удалось спасти, ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Ранее туляк во время ссоры избил свою сожительницу поленом.

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