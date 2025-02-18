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У мужчины случайно соединился кишечник и мочевой пузырь из-за запора

Врачи на Тайване провели операцию мужчине с соединившимися кишечником и мочевым пузырем
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Unsplash

У пациента с Тайваня случайно соединились кишечник и мочевой пузырь, пишет Mustsharenews. Мужчине пришлось делать операцию.

Уролог из Тайваня доктор Хуан Вэйлунь столкнулся с необычным медицинским случаем, обнаружив в мочевом пузыре пациента кусочки пищи, включая яичные капли, ламинарию и кукурузные зерна. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Пациент обратился в клинику с жалобами на кровь в моче. Во время цистоскопии врач обнаружил частицы пищи в мочевом пузыре. Дальнейшее обследование показало, что у пациента образовался толсто-пузырный свищ – аномальное соединение между толстой кишкой и мочевым пузырем. По словам медика, это произошло из-за длительного запора, который вызвал воспаление дивертикула толстой кишки. В результате стенка кишечника прилипла к мочевому пузырю, создав проход для фекалий и непереваренной пищи.

Для лечения пациента команда врачей провела сложную шестичасовую операцию. Они удалили поврежденную часть сигмовидной кишки и восстановили мочевой пузырь. Из-за близости свища к левому мочеточнику врачам пришлось перенести его в другое место мочевого пузыря.

Специалист подчеркнул важность здоровья кишечника для нормального функционирования мочевыделительной системы. Он предупредил, что хронические запоры могут не только нарушать пищеварение, но и вызывать серьезные осложнения, включая проблемы с мочеиспусканием и увеличение простаты.

Ранее врачи в Китае обнаружили пять потерянных контактных линз за глазом пациентки.

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