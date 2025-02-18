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Бегуны оказались в другой стороне от финиша из-за мужчины, поменявшего знаки на трассе

Мужчина в Шотландии решил пошутить над участниками забега и поменял знаки на трассе
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Acorn Trails/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужчина в Шотландии решил пошутить над участниками забега и поменял знаки на трассе, пишет Daily Record. В итоге бегуны оказались в другой стороне от финиша.

В Глазго около 30 участников забега на 10 км были отправлены по неправильному маршруту из-за действий шутника, который испортил указатели на трассе. Злоумышленник не только закопал стрелки, указывающие правильный путь, но и переориентировал один из знаков, направив бегунов в другую сторону.

Организаторы забега, компания Acorn Trails, выразили возмущение и извинились перед участниками. По их словам, шутник даже выдавал себя за полицейского, что вызвало серьезные опасения за безопасность бегунов, которые оказались в необозначенной зоне.

«Это было злонамеренное действие», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на финише участников ждали прохладительные напитки, теплая одежда и медицинская помощь, но из-за инцидента многие не смогли вовремя завершить забег.

«Мы понимаем, что некоторые могут посчитать это шуткой, но последствия могли быть гораздо серьезнее, если бы кто-то пострадал. Надеемся, что подобное больше не повторится», — добавили в организаторы, пообещав усилить меры безопасности на последующих мероприятиях.

Ранее участница марафона пожертвовала рекордом ради спасения котенка.

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